السعودية اليوم / آخر تطورات الوضع الأمني في العراق



بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم، أن مسلحين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت، على مدني أثناء وجوده في قضاء أبي غريب غرب بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال, فيما لاذ المهاجمون بالفرار. كما أقدم تنظيم داعش الإرهابي، على اغتيال شخصين واختطاف ثالث, جميعهم من أبناء قضاء حديثة التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق, وذلك أثناء قيامهم بجمع "الكمأ "في وادي الوزية، 30 كم غرب القضاء.

وكان مدنيان عراقيان أصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على سيارتهم أثناء سيرها على طريق تكريت بغداد, ضمن محافظة صلاح الدين، مساء أمس.

// انتهى //

12:29ت م

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بغداد 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسأفاد مصدر أمني عراقي اليوم، أن مسلحين فتحوا النار من أسلحة كاتمة للصوت، على مدني أثناء وجوده في قضاء أبي غريب غرب بغداد، مما أدى إلى مقتله في الحال, فيما لاذ المهاجمون بالفرار. كما أقدم تنظيم داعش الإرهابي، على اغتيال شخصين واختطاف ثالث, جميعهم من أبناء قضاء حديثة التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق, وذلك أثناء قيامهم بجمع "الكمأ "في وادي الوزية، 30 كم غرب القضاء.وكان مدنيان عراقيان أصيبا بجروح بانفجار عبوة ناسفة على سيارتهم أثناء سيرها على طريق تكريت بغداد, ضمن محافظة صلاح الدين، مساء أمس.// انتهى //12:29ت م0063

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