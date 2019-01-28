السعودية اليوم / اهتمامات الصحف المغربية



الرباط 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

واصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمغرب، التي كرست ارتياحًا مشتركا لمستوى العلاقة بين البلدين، وتطابق في وجهات النظر حول ملفات إقليمية ودولية.

وتناولت الوضع في سوريا، مبرزة إعلان تركيا عن قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة تل رفعت شمال سوريا، لليوم الرابع على التوالي.

وذكرت صحف الاثنين، أن هذا التطورات تاتي في وقت أكد فيه الرئيس التركي، تصميمه على تشييد المنطقة الآمنة على الحدود السورية.

وتناقلت إعلان العراق استدعاء سفير تركيا لدى بغداد، للاحتجاج غذاة مقتل متظاهر في كردستان العراق، بنيران القوات التركية.

وواصلت صحف المغرب اهتمامها بالازمة السياسية في فنزويلا، بعد تقديم واشنطن وعدد من الدول، دعمها لزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيسًا للبلاد.

// انتهى //

12:24ت م

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الرباط 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للمغرب، التي كرست ارتياحًا مشتركا لمستوى العلاقة بين البلدين، وتطابق في وجهات النظر حول ملفات إقليمية ودولية.وتناولت الوضع في سوريا، مبرزة إعلان تركيا عن قصف مواقع لقوات سوريا الديمقراطية في منطقة تل رفعت شمال سوريا، لليوم الرابع على التوالي.وذكرت صحف الاثنين، أن هذا التطورات تاتي في وقت أكد فيه الرئيس التركي، تصميمه على تشييد المنطقة الآمنة على الحدود السورية.وتناقلت إعلان العراق استدعاء سفير تركيا لدى بغداد، للاحتجاج غذاة مقتل متظاهر في كردستان العراق، بنيران القوات التركية.وواصلت صحف المغرب اهتمامها بالازمة السياسية في فنزويلا، بعد تقديم واشنطن وعدد من الدول، دعمها لزعيم المعارضة خوان غوايدو، رئيسًا للبلاد.// انتهى //12:24ت م0062

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