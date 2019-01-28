السعودية اليوم / أمانة جدة تستعرض أربعة تصاميم لمجسم السمكة بأبحر



جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

استعرضت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي "تويتر" ضمن مسابقة "جمل مدينتك" لإعادة تصميم مجسم السمكة بأبحر, التي أطلقتها الأمانة منتصف محرم الماضي لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين، أربعة تصاميم مقترحة من إجمالي 21 عملاً مشاركاً لتطوير مجسم ومنطقة بحيرة السمكة, وذلك عقب ترشيحها للمرحلة الأخيرة.

ودعت الأمانة السكان لاختيار التصميم الهندسي الأجمل خلال فترة التصويت المحددة التي بدأت أمس, ولاقت تفاعلاً إيجابياً من السكان تجاوز الـ 25 ألف صوت.

يذكر أن أمانة محافظة جدة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع وتعزيز الإبداع والابتكار وإعطاء جمالية للعروس.

// انتهى //

12:15ت م

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جدة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واساستعرضت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي "تويتر" ضمن مسابقة "جمل مدينتك" لإعادة تصميم مجسم السمكة بأبحر, التي أطلقتها الأمانة منتصف محرم الماضي لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين، أربعة تصاميم مقترحة من إجمالي 21 عملاً مشاركاً لتطوير مجسم ومنطقة بحيرة السمكة, وذلك عقب ترشيحها للمرحلة الأخيرة.ودعت الأمانة السكان لاختيار التصميم الهندسي الأجمل خلال فترة التصويت المحددة التي بدأت أمس, ولاقت تفاعلاً إيجابياً من السكان تجاوز الـ 25 ألف صوت.يذكر أن أمانة محافظة جدة هدفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع وتعزيز الإبداع والابتكار وإعطاء جمالية للعروس.// انتهى //12:15ت م0061

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