سياسي / آبي يتعهد بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية عبر عقد لقاء مع كيم



طوكيو 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية، عبر عقد لقاء مباشر مع زعيمها كيم جونغ-أون، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي خطاب مهم بشأن سياسته بمناسبة انطلاق أعمال البرلمان، تعهد آبي، بدفع العلاقات الصينية اليابانية إلى "مرحلة جديدة" وبميزانية قياسية، لتحسن النية التحتية المتداعية.

وقال آبي: "سأتصرف بحزم دون أن أخفق في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل، وسأواجه أنا شخصيًا الزعيم كيم جونغ أون، بشكل مباشر لحل مسائل كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وملف عمليات الخطف". ولم يحدد جدولاً زمنيًا للقائه المحتمل بالزعيم الكوري الشمالي.

// انتهى //

11:53ت م

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طوكيو 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، بإحلال الثقة مع كوريا الشمالية، عبر عقد لقاء مباشر مع زعيمها كيم جونغ-أون، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وفي خطاب مهم بشأن سياسته بمناسبة انطلاق أعمال البرلمان، تعهد آبي، بدفع العلاقات الصينية اليابانية إلى "مرحلة جديدة" وبميزانية قياسية، لتحسن النية التحتية المتداعية.وقال آبي: "سأتصرف بحزم دون أن أخفق في استغلال كل فرصة ممكنة لكسر جدار عدم الثقة المتبادل، وسأواجه أنا شخصيًا الزعيم كيم جونغ أون، بشكل مباشر لحل مسائل كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وملف عمليات الخطف". ولم يحدد جدولاً زمنيًا للقائه المحتمل بالزعيم الكوري الشمالي.// انتهى //11:53ت م0051

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