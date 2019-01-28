شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة مداهمة مستودع به آلاف الأحذية المقلدة لماركات عالمية بجدة (فيديو) والان مع التفاصيل
وأظهر مقطع فيديو للمداهمة التجهيزات التي أعدها المخالفون لتنفيذ الغش والتزوير، الذي يشمل تقليد العلامات التجارية العالمية، حيث جهزوا المواد الخام والطابعات والاستيكر التي تُستخدم في طباعة وتقليد تلك العلامات.
كما ضبطت الفرق كميات كبيرة من المنتجات المغشوشة والمقلدة كانت معدة للترويج والبيع، فتم إغلاق المستودع ومصادرة المضبوطات لإتلافها، مع استدعاء صاحب المستودع لاتخاذ الإجراءات النظامية.
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