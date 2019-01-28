شكرا لقرائتكم خبر عن غبار في مناطق والأمطار نصيب أخرى.. 5 تنبيهات متقدمة لتقلبات متفاوتة والان مع التفاصيل
ففي مناطق الرياض وعسير ونجران، أصدرت الأرصاد تنبيهاً متقدماً من حالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، بدأت في نجران وعسير الساعة الثامنة والنصف، وتتواصل حتى الخامسة مساء؛ فيما تبدأ في الرياض الساعة العاشرة، وتتواصل حتى الخامسة مساء.
كما أصدرت الهيئة تنبيهاً متقدماً للمنطقة الشرقية من حالة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، تبدأ الساعة الثانية ظهراً، وتستمر حتى الثانية عشرة من فجر الثلاثاء.
وفي منطقة القصيم، أصدرت تنبيهاً متقدماً لحالة نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية وهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح مساء.
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