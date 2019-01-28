شكرا لقرائتكم خبر عن صحة عسير تكشف الوضع الصحي لمدير النقل ومرافقَيه بعد تعرضهم لحادث والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف المتحدث باسم صحة عسير، عبدالعزيز آل شايع أن مدير عام فرع وزارة النقل بعسير المهندس مطلق الشراري ومرافقَيْه “حالتهم مستقرة” ويحظون بالرعاية الطبية الكاملة بمستشفى عسير المركزي، حيث تُقدم لهم جميع الخدمات الطبية اللازمة. وكان الشراري ومرافقاه قد تعرضوا صباح أمس (الأحد)، لحادث انقلاب بعقبة ريدة الواقعة غرب مدينة أبها أثناء قيامهم بمهمة عمل.

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