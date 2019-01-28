شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيهات الوزير.. التعليم تعتمد العلاوة في كشوفات الرواتب والان مع التفاصيل
جاء ذلك بعدما وجه وزير التعليم حمد آل الشيخ، المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة للمعلمين وموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة، على أن تُصرف بشكل عاجل جداً بعد الجدل الذي أحدثته أمس.
وقال "تركي آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر": انسجاماً مع التوجيهات السامية وعملاً بما يحقق المصلحة العامة وبغض النظر عن أيّ أسبابٍ لم يتم بموجبها صرف العلاوة السنوية للشهر الحالي كاملةً، وجّهت المعنيين بصرف الفارق المتبقي في العلاوة لموظفي وموظفات وزارة التعليم كافة على أن تصرف بشكل عاجل جداً.
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