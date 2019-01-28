شكرا لقرائتكم خبر عن "حساب المواطن" يكشف عن مفهوم الراتب الشهري والان مع التفاصيل

الخليج 365 - كشف برنامج "حساب المواطن" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مفهوم الراتب الشهري. وأوضح البرنامج أن "الراتب الشهري" هو المرتب الوظيفي سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو العسكري أو قطاع غير ربحي، ويشمل إجمالي متضمنًا البدلات والعلاوت.

كانت هذه تفاصيل خبر "حساب المواطن" يكشف عن مفهوم الراتب الشهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.