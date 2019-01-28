السعودية | ملتقى “صحافيون” يوقع إتفاقية مع جمعية شراكة لذوي الإحتياجات الخاصة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 18 دقيقة - 11:48 صباحًا, 28 يناير 2019 م وقع ملتقى ‎صحافيون إتفاقية شراكة مع ‎جمعيه شراكه لذوي الإحتياجات الخاصة.

وقد مثل ملتقى صحافيون في توقيع الإتفاقية الأستاذ معيض الرفدي رئيس الملتقى كما مثل جمعية شراكة الأستاذ عبدالعزيز التمام رئيس مجلس إدارة الجمعية. وتهدف الإتفاقية إلى دعم أعمال الجمعية والتعريف بأعمالها وإبراز جهودها. يذكر أن ملتقى صحافيون يضم اعضائه نخبة من رجال الصحافة والإعلام السعوديين المميزين والملتزمين بثوابت الدين والهادفين إلى المساهمة في تنمية وحدة الوطن .

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