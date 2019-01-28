شكرا لقرائتكم خبر عن شركة فرنسية تتعرض لهجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة ألتران تكنولوجيز الفرنسية للاستشارات الهندسية إنها تعرضت لهجوم إلكترونى الخميس، أثر على عملياتها فى بعض الدول الأوروبية. وذكرت الشركة اليوم الاثنين، أنها أغلقت شبكتها لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها ويجرى معالجة الأمر. وأعلن مجلس أمن الإنترنت الوطنى فى بريطانيا الجمعة، أنه يحقق فى حملة اختراق واسعة تستهدف نظام أسماء النطاقات (دى.إن.إس) أثرت على منظمات حكومية وتجارية فى مختلف أنحاء العالم.



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