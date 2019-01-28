شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين منصة "تعدين" وإطلاق قاعدة البيانات الجيولوجية تجريبياً والان نبدء بالتفاصيل

دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم في الرياض ، منصة "تعدين" لخدمة الاستثمار التعديني ، كما أطلق معاليه النسخة التجريبية لقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية لخدمة المستثمرين في المجالات التعدينية، وذلك تزامنًا مع التدشين الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية " NIDLP " بوصفه أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس الفالح" إنه منذ إقرار الإستراتيجية التعدينية للمملكة ونحن نضع قطاع التعدين بفرصه غير المحدودة موضع اهتمامنا ، لاستغلال الثروات المعدنية المتنوعة بالمملكة التي حبا الله بها أراضي المملكة " .

وأفاد أن منصة "تعدين" تهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار وتجديد الرخص التعدينية والاستعلام عن المواقع التعدينية المتوفرة في المملكة، وتحسين تجربة المستثمر وربطه بالأنظمة الإلكترونية وذلك للتواكب مع خطة التحول الرقمي المستهدفة لقطاع التعدين .

وأبان أن المنصة تحتوي على 20 خدمة إلكترونية للمستثمر، حيث ستطرح ثلاث خدمات في الوقت الراهن، وهي: تسجيل بيانات المستثمر إلكترونياً، والاستعلام عن مواقع المجمعات التعدينية، وتجديد رخص محاجر مواد البناء.

وأوضح المهندس خالد الفالح أن المستثمر سيتاح له سداد المستحقات المالية وإرفاق المتطلبات اللازمة بشكل إلكتروني عبر قنوات التكامل الحكومية، حيث ستصدر الرخص وتجدد في وقت قياسي لا يتجاوز الـسبعة أيام بدلًا من ثلاثة أشهر في السابق.

من جهة أخرى جرى اليوم إصدار وتسليم أول رخصة إلكترونية خلال حفل إطلاق برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح.

يذكر أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي أطلقت نسختها التجريبية اليوم تعد واحدة من أهم مبادرات الإستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين التي تشكل لبنة قوية لدعم الاستثمار في القطاع؛ حيث ستمكن المستثمر من الاطلاع على جميع بيانات ومعلومات علوم الأرض والمسوحات الجيوفيزيائية، وبيانات الحفر، والبيانات الهيدرولوجية والخرائط الجيولوجية الرقمية بمختلف مقاييس رسمها، ومعلومات الاستكشاف لتقييم الموارد المعدنية ومواقع التمعدن.