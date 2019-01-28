شكرا لقرائتكم خبر عن مدني الشرقية : 8 نصائح للسلامة من مخاطر الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

حذر المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني ، من تأثر مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ( حفر الباطن ، القيصومة ، النعيرية ، الخفجي ، الجبيل ، الدمام ، الظهران ، الأحساء ) بنشاط في الرياح الجنوبية ( الدافئة ) المثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للامواج في السواحل وهطول امطار متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح الشمالية مثيرة للأتربة والغبار يومي الاثنين والثلاثاء، وفقا لهيئة الأرصاد.

ونبه المواطنين والمقيمين بعدم المخاطرة بأنفسهم وأسرهم بعبور الأودية أو التنزهه بالمناطق الخطره، والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول لبطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه .

وقدم المقدم الشهراني تعليمات للمواطنين والمقيمين للحفاظ علئ سلامتهم وهي :

١- عدم المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها .

٢- عدم الاقتراب من تجمعات المياه فعادة تكون حوافها قابلة للأنهيار .

٣- الالتزام والتقيد بالمسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان .

٤- الحذر عند القيادة لما قد تسببه الأمطار الغزيرة وجريان المياه من ميل في مكان ما او انجراف الطريق .

٥- عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول فقد تداهم المياه المركبة ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر علئ مستخدمي المركبة المغادرة .

٦- الحذر والانتباه لما قد ينتج من تغطية المياه لجسراً منجرفاً أو طريقاً مكسراً .

٧- عدم ترك الأطفال يلعبون حول مناطق تجمعات المياه والسيول فهم لايدركون مدئ الخطورة فمراقبتهم واجبة ومهمة .

٨- عدم النظر لمجرئ السيل لما قد يسببه من دوار قد يؤدي للسقوط.

ودعئ المقدم الشهراني الجميع لمتابعة كل مايصدر من تحذيرات وتنبيهات من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة ومتابعة كل ماينشر علئ حسابات التواصل الإجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع .