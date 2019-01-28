شكرا لقرائتكم هكذا علقت CNN على مبادرات ومشاريع البنية التحتية في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - سلطت شبكة CNN الإخبارية الأميركية الضوء على كشف خطط المملكة الجديدة لجذب الاستثمارات إلى واحدة من أكبر مبادراتها لتنمية البنية التحتية، والتي تأتي في إطار عزم الرياض لتنويع مصادر دخولها الاقتصادية وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وفي إطار برنامج جديد للصناعة والخدمات اللوجستية، تبحث المملكة عن مساعدة القطاع الخاص في تطوير قطاعات التصنيع والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الفالح عن مشاريع بقيمة 18.6 مليار دولار، حسب ما نقلته رويترز.

وأكدت الشبكة الأميركية أن المملكة ستعلن فيما بعد عن مشاريع بقيمة 50 مليار دولار في القطاعات العسكرية والكيماوية والصغيرة، وذلك ضمن خطط التطوير الخاصة برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.

وأشارت الشبكة الأميركية خلال تغطيتها لخطط المملكة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية 2030، وهي خطة البلاد الطموحة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط على مدى العقد المقبل.

وأوضحت أن أحد أهداف الرؤية هو زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65٪ من 40٪، بما يسمح للمملكة بتوفير نفقاتها في المجالات الخدمية وضخها في استثمارات تحفيزية لقطاعات إنتاجية أخرى.

ويتضمن أحدث برنامج لوجستي 330 مبادرة تحقق أكثر من ثلث أهداف رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيره الملموس على الاقتصاد السعودي في السنوات القليلة المقبلة.

ووفقًا لما نقلته شبكة بلومبيرغ عن الفالح، فإن البرنامج الذي سيعلن عنه ولي العهد اليوم الاثنين سيمثل خطوة جديدة في طريق الوصول إلى التنوع الاقتصادي والشمول الذي يعد من أهم أهداف رؤية ولي العهد لعام 2030.



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