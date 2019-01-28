شكرا لقرائتكم رياح ساحل عسير تضرب بقوة لليوم الثاني على التوالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهدت الأجزاء الساحلية لمنطقة عسير ولليوم الثاني على التوالي هبوب رياح جنوبية إلى جنوبية شرقية شملت العديد من المحافظات الساحلية ومنها محافظة البرك والمراكز التابعة لها، فيما لا زالت إلى لحظة إعداد هذا الخبر.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أوردت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



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