شكرا لقرائتكم طقس مكة المكرمة.. تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة, تشمل كلاً من محافظات جدة، ذهبان، عسفان، أبحر، وتمتد إلى الشعيبة، وتبدأ من الساعة السادسة صباحاً وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.



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