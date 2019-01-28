شكرا لقرائتكم فيديو.. فايز المالكي يروي قصته مع مرض البهاق وكيف تغلب عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعا الفنان فايز المالكي المصابین بمرض البهاق لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وعدم الحزن بسبب المرض.

وأشار إلى أنه حسن من حالته النفسية بعد الإصابة بهذا المرض بالتفكير في الأمراض الأشد التي تصيب الآخرين.

وقال المالكي خلال مداخلة عبر برنامج “معالي متابعات الخليج 365”، على قناة “mbc”، إنه أصيب بالبهاق بسبب حزنه على والده ووالدته اللذين توفيا خلال شهر واحد، لافتاً إلى أن حالته النفسية كانت سيئة للغاية.

وأضاف أنه دخل مستشفى النقاهة لتلقي العلاج وصاحب فيها رجلاً مقعداً ومصاباً بشلل كامل جعله لا يحرك سوى لسانه وعينيه، مبيناً أن الرجل انتقده بسبب حزنه من مرض البهاق، قائلاً له “تعال نبدل خد اللي عندي وآخد البهاق أنت بخير”.

ولفت إلى أن هذا الرجل حول حياته، كون كلامه جميلاً وجعله ينسى المرض، مقدماً نصيحة للمصابين بالبهاق بعدم الحزن وحمد الله على الابتلاء وممارسة الحياة بشكل طبيعي.



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