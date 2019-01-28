الان تتابع “الأرصاد”: تنبيه متقدم بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة ،قد تؤدي إلى جريان السيول،على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات جدة، ذهبان، عسفان، أبحر تمتد إلى الشعيبة، وتبدأ من الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.
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