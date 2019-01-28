الان تتابع “قياس” يعلن فتح باب التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للبنات.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن المركز الوطني للقياس “قياس” عن فتح باب التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للبنات، وذلك للفترتين الأولي والثانية.

وأوضح المركز أن التسجيل يبدأ اليوم الموافق 28 من يناير، وذلك عبر الرابط https://bit.ly/2zcncDR على أن تنتهي فترة التسجيل الأولى في الثاني من مارس المقبل، والثانية في 30 من الشهر ذاته.

ونوه “قياس” أن التسجيل المتأخر يبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر وينتهي قبل الاختبار بـ48 ساعة، حسب توفر المقاعد، موضحا في الوقت ذاته أنه يمكن التسجيل في الفترتين معا.