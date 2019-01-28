شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل و المدينة المنورة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ، كما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي القصيم، مكة المكرمة ( تشمل الأجزاء الساحلية منها ) وشمال منطقتي الرياض والشرقية.

وذكر التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

إلى ذلك، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد تعطي مؤشرات باحتمال أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار في الأجواء يصحبها هطول أمطار رعدية مع زخات من البرد ونشاط في الرياح، داعياً الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها وأتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.