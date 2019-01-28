شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية على الحرم النبوي بسبب الأمطار (فيديو) والان مع التفاصيل

الخليج 365 -

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها، صباح اليوم الاثنين؛ فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو، الأجواء الروحانية التي سادت محيط الحرم النبوي الشريف، فجر اليوم، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المدينة؛ حيث كشف الفيديو عن مشاهد تأسر القلوب.