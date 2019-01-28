شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية على الحرم النبوي بسبب الأمطار (فيديو) والان مع التفاصيل
وفي السياق نفسه، أظهر مقطع فيديو، الأجواء الروحانية التي سادت محيط الحرم النبوي الشريف، فجر اليوم، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المدينة؛ حيث كشف الفيديو عن مشاهد تأسر القلوب.
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