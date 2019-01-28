شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها والان مع التفاصيل
واشتملت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين، ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة.
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