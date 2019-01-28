شكرا لقرائتكم قياس يعلن فتح باب التسجيل في اختبار التحصيل عبر هذا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن المركز الوطني للقياس “قياس”، عن فتح باب التسجيل للفترتين الأولى والثانية لـ اختبار التحصيل الدراسي (بنات).

وأوضح قياس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (هنا الرابط).

وأوضح قياس أن التسجيل المتأخر يبدأ بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر، وينتهي قبل موعد الاختبار بـ48 ساعة، حسب توفر المقاعد.

وأضاف أنه يمكن للطالبات التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الفترة الأولى والثانية معا.



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