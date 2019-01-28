شكرا لقرائتكم مدني حائل يحذّر من التقلبات الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة، وذلك بناءً على ما ورد من تنبيه من هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وأبان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي أن تقارير الهيئة العامة للأرصاد تعطي مؤشرات باحتمال أن تتأثر المنطقة بحالة عدم استقرار في الأجواء يصحبها هطول أمطار رعدية مع زخات من البرد ونشاط في الرياح، داعياً الجميع إلى الأخذ بسبل السلامة عند هطول المطر والحذر من محاولات عبور الأودية حال جريانها واتباع السبل الآمنة تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.



مختارات العلاوة السنوية تُثير تساؤلات الموظفين.. الراتب بالميلادي والعلاوة بالهجري كيف هذا؟!



السيول المنقولة تغلق طريق تبوك – المدينة المنورة في الاتجاهين مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.