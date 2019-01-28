شكرا لقرائتكم تصوير الهوية الوطنية يعرضك للعقوبة في هذه الحالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت جمعية حماية المستهلك من السماح بتصوير الهوية الوطنية بطريقة تحاكي الأصل من حيث الشكل والحجم والألوان والتغليف، بحيث تبدو الصورة مماثلة للأصل بشكل كامل.

وأوضحت الجمعية، تغريدة لها على تويتر “أنه لا يجوز تصوير بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة أو أي وثيقة رسمية أخرى على نحو يشابه المستند الأصلي”.

وأشارت إلى أن من يقومون بهذا العمل يكونون عرضة للجزاء والعقوبة بمن فيهم صاحب الوثيقة الذي سمح بالتصوير ومن قام بتصويرها ومن تعامل معها.



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