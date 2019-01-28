شكرا لقرائتكم طلاب جامعة الأزهر يزورون جناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل جناح المملكة المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفدًا طلابيًا من معهد العلوم الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأكد طلاب الأزهر خلال زيارتهم أن الجناح بات مقصدًا سنويًا لزيارته لما يتضمنه من العديد من دور النشر، لافتين النظر إلى أن الكتاب السعودي يعد من أحد أهم الكتب التي يحرصون على اقتنائها لما يتميز به من التوثيق والتحقيق الجيد، فضلًا عن السمعة الطيبة التي بات يتمتع بها الكاتب والمؤلف والباحث السعودي لدى القارئ العربي، هذا بجانب جودة الكتاب من حيث الطباعة والتنسيق والأسلوب السلس.



كما أشاد الطلاب بالتنظيم والتنسيق وحسن الاستقبال داخل الجناح، مشيرين إلى أن محتوى دور النشر السعودية يبرز النتاج الأدبي والثقافي والعلمي للمملكة، حيث استطاعت هذه الدور أن تقدم صورة جيدة عن ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية.

كما شهد الجناح السعودي إقبالًا كبيرًا من جانب رواد المعرض من مختلف الجنسيات العربية والإسلامية على ركن “معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة” للحصول على أكواب من “ماء زمزم”، الذي يمثل رسالة حب وسلام من المملكة لزوار المعرض.



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