شكرا لقرائتكم الخبير الاقتصادي القحطاني لـ”المواطن”: تُصرف العلاوة كاملة والموظف لا يتحمل سوء إدارته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دليم القحطاني لـ”متابعات الخليج 365“: أن العلاوة حق من حقوق الموظف ويجب أن تُصرف كاملة بعد تحول الرواتب للتاريخ الميلادي وهو التاريخ المتبع في الدولة .

وأضاف أن من حق الموظف أن يعرف تفاصيل راتبه ومكافآته والحوافز والحسومات .

وتابع أن من الخطأ أن تربط العلاوة بالأداء لأنها من حق الموظف، ويستحق الموظف العلاوة كاملة لولائه للمنظمة ولمرور سنة في عمله كما هو معمول في دول العالم.

وأوضح القحطاني أن الموظف لا يتحمل سوء الإدارة، ويجب عليها متابعة الموظف وتطوير أدائه من خلال التدريب وإعطائه المهارات والأدوات الجديدة في العمل.

يذكر أن وزارة المالية شددت على جميع الجهات الحكومية الالتزام بقرار مجلس الوزراء القاضي باحتساب الرواتب والبدلات الشهرية وما في حكمها ، وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة.

ووجهت الوزارة بعض الجهات الحكومية التي لم تصرف العلاوة كاملةً لموظفيها بصرفها بأسرع وقت.

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