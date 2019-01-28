شكرا لقرائتكم مايكروسوفت تطرح حزمة أوفيس الشهيرة لأجهزة ماك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أصبح في إمكان مستخدمي أجهزة كمبيوتر “ماك” تنزيل حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس الشهيرة من متجر أبل الإلكتروني “آب ستور”، بعد أن كان من يرغب في استخدام برامج “أوفيس” الشهيرة مثل “وورد” و”إكسيل” و”باور بوينت” مضطراً إلى دخول موقع “مايكروسوفت” وحده الإنترنت لتنزيلها.

وحسب موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في التكنولوجيا، فإن الخطوة تعد أحدث مثال على توسع مايكروسوفت وتجاوزها حدود نظام التشغيل “ويندوز” الذي ارتبطت به لسنوات والذي يسيطر على تشغيل أجهزة الكمبيوتر في العالم، إذ تعمل 9 من كل 10 أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم، بنظام التشغيل “ويندوز”.

في الوقت نفسه فإن “ماك آب ستور” سيُحدث برامج “مايكروسوفت أوفيس” التي تنزّل بصورة آلية، وسيكون في مقدور المستخدمين شراء قسيمة اشتراك لاستخدام “أوفيس” عبر رقم هوية لدى أبل “آبل آي.دي” وحسابه على متجر “آب ستور” بدل الدفع المباشر لحساب “مايكروسوفت” إذا أرادوا.



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