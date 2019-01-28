شكرا لقرائتكم جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب يجذب الزوار بركن الفن التشكيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - احتضن الجناح السعودي المشارك ضمن فعاليات الدورة الخمسين “اليوبيل الذهبي” لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ركنًا خاصًا بالفن التشكيلي السعودي الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل زائري الجناح من جمهور المعرض.

وتميز الركن بمشاركة واسعة ضمت عدة لوحات لفنانين وفنانات من رواد الفن التشكيلي السعودي عبرت عن الهوية الثقافية والتاريخية والحضارية للمملكة، وهو ما جعله مقصدًا لجذب زائري الجناح من جمهور المعرض للاطلاع على آخر المستجدات التي طالت الفن التشكيلي السعودي مؤخرًا.



وأكد عدد من الزوار، خاصة المهتمين بالفن التشكيلي، إن الفن التشكيلي السعودي يتميز بالتنوع والحداثة والانفراد في تناول الموضوعات التي أبرزت عراقة المملكة في هذا الفن وما تملكه من فنانين كبار في هذا الفن.

كما نظم الصالون الثقافي للجناح، أمسية شعرية للشاعر السعودي عبدالله الخضير والشاعرة السعودية بشاير محمد، والدكتورة هند المطيري، بحضور الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة الدكتور خالد بن عبد الله النامي، والعديد من رواد الجناح.

واستضاف الصالون الثقافي أيضًا محاضرة لمؤسس مشروع “السلام عليك أيها النبي” الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني بعنوان “قل وروح القدس يؤيدك” وسط حضور كثيف من زائري المعرض.



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