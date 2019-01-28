عقبة صماء عسير تستيقظ على وفاة وإصابة في حادث مروري

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جدة - خالد شويل - وقع صباح اليوم حادث مروري في عقبة الصماء الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير أدى إلى وفاة شخص وإصابة آخر. وتعود أسباب الحادث إلى اصطدام مركبة في الجبل نتيجة لتعطل المكابح وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر الحادث. وتعتبر عقبة الصماء رغم مسافتها القريبة واختصارها للوقت من الطرق الحيوية الخطيرة ويعود ذلك إلى انحدارها الشديد ووجود المنعطفات الخطيرة وتزداد خطورتها أثناء تساقط الأمطار بسبب الانهيارات وانزلاق السيارات.

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