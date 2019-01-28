استراتيجية مقترحة لتفعيل الإعلام والدبلوماسية في صناعة الصورة الذهنية للمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

ينظم مجلس الشورى بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الثلاثاء 30 جمادى الأولى الحالي ورشة عمل تحت عنوان «الصورة الذهنية للمملكة العربية السعودية في ميزان الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة: رؤية نقدية تطويرية»، وذلك في مقر المركز بالرياض، تفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس والمركز.

وتتمحور ورشة العمل حول تحليل الوضع الراهن للإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة السعودية، ومعرفة مواطن قوته وضعفه ودوره في تشكيل الصورة الذهنية عن المملكة في الخارج وأثره على الدبلوماسية السعودية، وسيطرح المشاركون في الورشة استراتيجية مقترحة لتفعيل الإعلام الخارجي والدبلوماسية العامة في صناعة الصورة الذهنية للمملكة.

ويشارك في محاور الورشة أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى وبعض أعضاء المجلس، إضافة إلى أوراق عمل يقدمها مسؤولون من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالإعلام الخارجي ومختصون من أكاديميين وإعلاميين.

يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين الشورى ومركز الحوار الوطني في مجالات التدريب وعقد المؤتمرات ذات العلاقة باهتمامات المجلس والمواطن، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال إعداد البحوث والدراسات ودراسات استطلاع الرأي التي تهتم بقضايا المجتمع.