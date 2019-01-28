كلية الأمير محمد بن سلمان تستعد لإطلاق بكالوريوس الأمن السيبراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتهت كلية الأمير محمد بن سلمان للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة من إعداد برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني لإطلاقه قريبا بالتعاون مع جامعة كارنفي ميلون الأمريكية، وذلك في إطار التعاون الأكاديمي القائم بين الجانبين.

وأوضح عميد الكلية الدكتور عبدالله الدهلاوي، أن برنامج البكالوريوس في الأمن السيبراني هو أحد البرامج الأكاديمية التي ستطرحها كلية الأمير محمد بن سلمان ضمن حزمة من البرامج الأكاديمية لتأهيل الكوادر الوطنية في عدد من التخصصات النوعية، مبينا أنه تم التركيز في هذه المرحلة على 6 تخصصات دقيقة في مجال الأمن السيبراني في الكلية كهدف أساس.

وقال إن هذه التخصصات هي: تقييم المخاطر وتحليل البرامج الضارة والاستجابة للحوادث السيبرانية والتحليل الجنائي الرقمي وحماية أنظمة الخدمات الالكترونية وحماية الشبكات والبرمجيات وحوكمة أمن المعلومات ومراقبة الالتزام وتوفير الحماية للأنظمة الالكترونية والتقنية الحرجة الموجودة في المنشآت الحيوية.

وأضاف أن هذه التخصصات الأكاديمية تم تصميمها لتشمل التأسيس الأكاديمي والتدريب العملي المكثف، سعيا إلى تخريج كوادر وطنية مؤهلة تأهيلا عاليا في هذه التخصصات الدقيقة التي يحتاجها سوق العمل في المملكة.