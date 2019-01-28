إطلاق خدمة الاستفسار عن تصريح سفر التابعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أطلقت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستفسار عن حالة تصريح السفر للتابعين من خلال منصة «أبشر» الالكترونية، سعيا لتطوير الخدمات المقدمة، وإيجاد الحلول الالكترونية لتفعيل الجهود التي تقوم بها الجوازات بهدف الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي وتقديم خدمات الكترونية تلبي احتياجات المستفيدين من خلال توفير خدمات عالية الجودة باستخدام التعاملات الالكترونية في إنجاز الإجراءات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
وبينت الجوازات أن الخدمة يستفيد منها التابعون، من خلال الدخول على حساباتهم الشخصية في منصة «أبشر» واختيار أيقونة حالة تصريح السفر من قائمة لوحة المعلومات، حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل تصريح السفر المشتملة على (رقم التصريح، نوع التصريح «سفرة واحدة ـ سفرات عدة»، تاريخ البداية، تاريخ الانتهاء، الدول المصرح لها).
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