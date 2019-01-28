مبادرات تقنية مجتمعية بجامعة الملك خالد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - أبها

نفذت جامعة الملك خالد ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1439 /‏ 1440، عددا من المبادرات التقنية المجتمعية، وذلك ضمن دورها في تعزيز التواصل وخدمة المجتمع الخارجي، شاملة مبادرة «عسير تبرمج»، ومبادرة «ساعة برمجة»، إضافة إلى البرنامج التطويري «Internship».

وتعد مبادرة «عسير تبرمج» إحدى مبادرات «السعودية تبرمج» المقامة بالشراكة مع مؤسسة مسك الخيرية، مستهدفة فئة الشباب لتعليمهم أساسيات علوم البرمجة والتفكير المنطقي من خلال حضور اللقاءات الفعلية والافتراضية التي نظمت للتعريف بالمبادرة، وتعلم أساسيات البرمجة التي تؤهل المتدرب المسجل للحصول على شهادات الإكمال.