بلدي جدة يستمع لشكاوى من الطفح والبعوض والظلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة

ناشد عدد من سكان أحياء التيسير والريان والحمدانية المجلس البلدي بجدة حل بعض المشكلات التي تعاني منها تلك الأحياء، حيث أبدى سكان التيسير انزعاجهم من طفح المياه وتأثيرها عليهم من الناحية البيئية والصحية مشكلة بحيرات آسنة أدت لتكاثر البعوض والقوارض.

فيما استعرض سكان الحمدانية مطالبهم خلال جولة اللجنة المشكلة من المجلس برئاسة رئيسه عبدالله المحمدي أمس، والمتمثلة في انعدام الصرف الصحي وطفوحات المياه السطحية وصيانة الشوارع والأرصفة والإنارة ومكافحة البعوض والحشرات وتصريف مياه السيول والتخلص من المستنقعات، وكذلك إنارة ممشى الفروسية وعمل حدائق داخل الأحياء واستكمال الكوبري الواصل لملعب الجوهرة والمتوقف منذ أربع سنوات، كما أبدوا معاناتهم من المداخل الرئيسة للحي.

من جانبه أكد رئيس المجلس عبدالله المحمدي أن أحياء جدة قاطبة محل اهتمام المجلس، وأن تشكيل لجنة لزيارتها تباعا من صميم أعمال المجلس، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على حل مطالب الأهالي ورفعها إلى الجهات المختصة، مضيفا «المجلس وقف في فترة سابقة على عدد من الأحياء واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي، ونحن نعمل على إيصال صوت المواطن للجهات المختصة».

وأكد أن جولات المجلس تهدف إلى التعرف على احتياجات المواطنين للخدمات البلدية والالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى شكاواهم ومطالبهم وتفعيل اقتراحاتهم، منوها إلى أن المجلس يسعى إلى حل المطالب الأساسية مع الجهات المعنية، والتي تتمثل في السلفتة والإنارة وتحسين المداخل للأحياء. وقال إن من صميم أعمال المجلس التفاعل مع مطالب المواطنين والوصول إلى مواقعهم وبحث احتياجاتهم من الخدمات البلدية والعمل على تحقيقها.