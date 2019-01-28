برنامج للوقاية من تعاطي المخدرات بالقوات المسلحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح قائد كلية القيادة والأركان، اللواء الركن علي القحطاني برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية بمقر الكلية.

وأكد مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة العميد الركن بندر العصيمي أن برنامج القوات المسلحة للوقاية من تعاطي المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية الذي يستمر حتى الخميس المقبل، جاء استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بمحاربة هذه الآفة بجميع الوسائل، ومن هذا المنطلق أقامت إدارة مكافحة المخدرات للقوات المسلحة البرامج الوقائية، وتطوير أساليبها لتوعية وتثقيف منسوبيها بخطر هذه الآفة.

ونوه إلى أن البرنامج أعد على نهج علمي وأساليب توعوية حديثة، للوصول للهدف المنشود للحد من انتشار هذه الآفة الخطيرة، مشيدا بالأثر الإيجابي لإقامة مثل هذه البرامج التوعوية التي انعكست على منسوبي القوات المسلحة وذويهم في توعيتهم بأضرار وخطر المخدرات والمسكرات على الفرد والمجتمع.

من جهته أكد الأخصائي النفسي بمركز القوات المسلحة للرعاية النفسية بالطائف، الدكتور أحمد الناشري أهمية البرنامج الذي خصص لتطوير مهارات القيادة العسكرية في الوقاية من تعاطي المخدرات، وذلك من خلال التعريف بالبرنامج الإرشادي الوقائي وتنمية مهارات القادة، لدعم برامج التوعية والتعريف بالدلالات الظاهرة، نتيجة مرض الإدمان ومهارات التعامل معها، من خلال إقامة الندوات العلمية والمحاضرات وورش العمل التي يلقيها نخبة من المختصين.