الفيصل يوقع عقد تنفيذ البنية التحتية لمسارات حافلات مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة خالد الفيصل، بحضور نائبه بدر بن سلطان، عقد تنفيذ مشروع البنية التحتية لمسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات، ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة مع شركة العيوني للاستثمار والمقاولات، تحت إشراف هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بتكلفة 325 مليون ريال والذي سينتهي تنفيذه في مدة لا تتجاوز 18 شهرا.

ويأتي هذا المشروع استكمالا لعقد توريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها للمرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة مكة المكرمة والجاري تنفيذه.

ويشمل المشروع بناء 7 جسور مشاة موزعة على مناطق الشبكة لعبور الشوارع الرئيسة والتنقل بين محطات توقف الحافلات، وهي مجهزة بالمصاعد الكهربائية لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ويتضمن أيضا توريد وتركيب عدد من أحدث أنظمة النقل الذكية بالحافلة وبالمواقف المظللة والإشارات المرورية، وجميعها ترتبط بمركز القيادة والتحكم، كما أن هذه الأنظمة مكملة للأنظمة الأخرى وتستخدم في إشعار سائق الحافلة باقتراب السيارات الأخرى من جميع الجهات وتساعد على تفادي الصدمات، وتستخدم في تنظيم التقاطعات لإعطاء الأولوية في بعض المناطق للحافلات وتنظم سير المشاة من وإلى مواقف الحافلات عبر إشارات التوقف.

ويهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل شرائح المجتمع، وتنويع طرق وأساليب التنقل في المدينة بطريقة فعالة وحضارية، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.

يذكر أن مواقف الحافلات تغطي معظم أحياء مدينة مكة المكرمة، وتوجد على جنبات الشوارع بالقرب من الوحدات السكنية والفنادق والمجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات وتجهز مواقف الحافلات بمظلات ذات تصميم عالمي يجمع بين الطراز الإسلامي والحديث، ويوجد أسفل المظلات أماكن انتظار بمقاعد مخصصة وشاشات الكترونية لمواعيد وصول الحافلات وكاميرات مراقبة مرتبطة بمركز التحكم والقيادة، وأجهزة شراء التذاكر لسهولة الوصول إليها.

من جهة ثانية، قدم الأمير خالد الفيصل، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على العناية والاهتمام اللذين يلقاهما أبناء وذوو شهداء الواجب في المملكة.

ولفت خلال ترؤسه مقر الإمارة في جدة اجتماعا، بحضور نائبه بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من ممثلي الجهات ذات العلاقة إلى أن ما توليه قيادة هذه البلاد من اهتمام بأسر شهداء الواجب يأتي انطلاقا من إيمانها بالدور الكبير لشهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم فداء لمقدسات الوطن ومقدراته.

ووجه الفيصل، بعقد حلقة نقاش تحت مظلة الإمارة، تضم جهات حكومية وأهلية وعددا من أبناء شهداء الواجب بالمنطقة، لتتولى وضع برامج تمنح أسر الشهداء مميزات في القطاعين الحكومي والخاص، وتسهل عليهم في ذات الوقت الاستفادة من هذه البرامج عبر إصدار بطاقات تشمل الخدمات الممنوحة لهم.

أبرز أنظمة النقل الذكية:

تفادي الاصطدام

التحكم بإشارات المشاة

مراقبة الازدحام المروري

التحكم بالإشارات المرورية لإعطاء الأولوية للحافلات

مشروع الحافلات يتضمن:

•إنشاء وتوريد وتركيب 500 موقف للحافلات

•ما يلزمها من مظلات ومقاعد

•لوحات إرشادية لشبكة تمتد بطول 300 كلم

•تجهيز وإنشاء 4 محطات نقل رئيسة حول مركزية المسجد الحرام بما يلزم من مظلات وأجهزة شراء تذاكر ومنصات تحميل وتنزيل

•تجهيز مسارات خاصة لحافلات النقل السريع لتوفير السرعة والأمان

•إنشاء 35000 م2 رصف اسفلتي وإعادة تأهيل المرافق العامة

•إنشاء 3000 م2 أرصفة انتظار للركاب

•7 جسور مشاة مجهزة بمصاعد كهربائية وسلالم

• توريد وتركيب أنظمة النقل الذكية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم.