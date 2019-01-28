، شاهد .. عم ضحية الإهمال "أطياف" يطالب متحدث "الصحة" باعتذار علني ،

محمد بن مسعود - الدمام - على ما بدر منهم من اتهام لوالدتها بالتسبّب في الوفاة ومحاولة تهرُّبهم من الخطأ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عم الطفلة "أطياف"؛ المتوفاة ضحية الإهمال من عدد من الأطباء المباشرين لحالتها بالطائف.

وطالب عم الطفلة على الهواء مباشرة، من خلال برنامج "يا هلا"، المتحدث الرسمي لـ "صحة الطائف"، بتقديم اعتذار رسمي وعلني على ما بدر منهم من اتهام لوالدة الطفلة بالتسبّب في الوفاة، ومحاولة التهرب من الخطأ الطبي.

يُذكر أن الطفلة "أطياف" تُوفيت بعد أربعة وعشرين يوماً من إجراء عمليةً جراحيةً على يد طاقم طبي بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف؛ وسط إصرار ذويها على اتهام الطاقم بالإهمال وعدم المبالاة والتقاعس، والتسبّب في تدهور حالتها ودخولها في غيبوبة؛ رغم ما أعلنته "صحة الطائف" عن عدم وجود خطأ طبي وفق لجنة التحقيق التي أوصت بالرفع للهيئة الشرعية لمزيد من التحقيق والتدقيق، وإصدار الحكم النهائي في الإجراء الطبي للحالة.