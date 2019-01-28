- 1/2
- 2/2
ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.
ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.
وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.
يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.
ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقودوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28
ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.
ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.
وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.
يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:46 AM
العدد مرشح للارتفاع ولم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على ناجين جدد
ارتفع عدد ضحايا انهيار سد في منجم لاستخراج الحديد الخام بالبرازيل إلى 58 قتيلاً؛ فيما لا يزال 305 أشخاص في عداد المفقودين.
ومن المحتمل أن يتزايد عدد الوفيات حيث لم تتمكن فِرَق الإنقاذ من العثور على المزيد من الناجين.
وكان عمال الإنقاذ قد توقفوا في وقت سابق من يوم الأحد عن عملهم، كإجراء احترازي للسلامة؛ حيث كانت هناك مخاوف من احتمال انهيار سد ثانٍ في المنطقة.
يُذكر أن السد المقام بالقرب من بلدة برومادينهو قد انهار يوم الجمعة؛ مما أدى إلى تدفق شلال من الطين بالمنطقة غمر الطرق والمنازل بالوحل.
، ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقود ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا انهيار سد البرازيل إلى 58 قتيلاً وأكثر من 300 مفقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.