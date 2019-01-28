السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الليبية

طرابلس 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح مع وفدًا من مركز الحوار الإنساني بجنيف، وتجديد رفضه أن يكون الملتقى الوطني الليبي الذي يجري الإعداد له من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بديلاً للمؤسسات الشرعية القائمة، وتشديده على ضرورة أن يكون محطة ما يجمع عليه الشعب الليبي.وأشارت صحف الاثنين إلى إعلان خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، استقالته من جماعة الإخوان المسلمين، ودوته الجميع للعمل يدًا بيد بعيد عن أي مسميات سواء كانت أفراد أو كيانات هدفها بث الفرقة بين أبناء الشعب الواحد.وتطرقت إلى تصريحات رئيس مجلس الأعيان محمد المبشر، أن الأغلبية في ليبيا يريدون إجراء الانتخابات، ويرون بأنها ستنهي الانقسام الحاصل، وإيضاحه أن البعثة الأممية ترى في هذا الصدد، أن التوافق الحقيقي لم يكتمل بعد، وأن الأطراف الليبية لم تجمع على الحل المتمثل في إجراء الانتخابات.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية والعسكرية، مبينة تصريحات المتحدث باسم الصاعقة العقيد ميلاد الزوي، أن معظم مناطق سبها تحت سيطرة الجيش.ونوهت صحف ليبيا إلى لقاء الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، تم خلاله بحث الاحتجاجات التي تعم السودان، كما تم بحث قضية سد النهضة والأمن المائي لمصر والسودان، من أجل ضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل بالكامل.// انتهى //09:02ت م0013