السعودية اليوم / وزارة الخدمة المدنية تبدأ في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها الخاص بتدريب وتطوير مهارات منسوبيها



الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

باشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، حيث بدأت أعمال التدريب والتأهيل مستهدفة في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك بهدف تطوير تحسين مهاراتهم، وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة، لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة، ونشر ثقافة الوعي الإداري، وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.

واشتملت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين، ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة.

// انتهى //

08:53ت م

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الرياض 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسباشرت وزارة الخدمة المدنية تنفيذ المرحلة الأولى من برنامجها التدريبي الخاص بتطوير مهارات وقدرات منسوبيها، حيث بدأت أعمال التدريب والتأهيل مستهدفة في هذه المرحلة المرشحين من الموظفين المدرجين على المراتب الخامسة والسادسة والسابعة، وذلك بهدف تطوير تحسين مهاراتهم، وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة، لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة، ونشر ثقافة الوعي الإداري، وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.واشتملت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين في مرحلته الأولى عدة معايير ومقومات منها الاختبارات، وتقييم الشخصية، والقدرات الوظيفية، وتحليل نتائج المرشحين، ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة.// انتهى //08:53ت م0010

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