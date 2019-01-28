السعودية اليوم / مقتل وإصابة 12 شخصًا في اشتباكات مسلحة جنوب المكسيك



مكسيكو سيتي 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

قتل عشرة أشخاص، بينما أصيب اثنان، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين تابعتين لقوات الشرطة المحلية بولاية جيريرو الجنوبية، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم.

ونقلت شبكة إعلامية عن المتحدث باسم الأمن في الولاية الجنوبية روبرتو ألفاريز، قوله: "إن إطلاق النار بين الجانبين وقع على طريق سريع يؤدي إلى بلدة "بارايسو دي تيبيلا" في مدينة "تشيلابا" الليلة الماضية.

وقامت شرطة الولاية بانتشال الجثث ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة من موقع الاشتباكات، كما عثرت على شاحنتين بهما آثار طلقات نارية.

// انتهى //

08:47ت م

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مكسيكو سيتي 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسقتل عشرة أشخاص، بينما أصيب اثنان، في اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين تابعتين لقوات الشرطة المحلية بولاية جيريرو الجنوبية، حسبما أعلنت السلطات المكسيكية، اليوم.ونقلت شبكة إعلامية عن المتحدث باسم الأمن في الولاية الجنوبية روبرتو ألفاريز، قوله: "إن إطلاق النار بين الجانبين وقع على طريق سريع يؤدي إلى بلدة "بارايسو دي تيبيلا" في مدينة "تشيلابا" الليلة الماضية.وقامت شرطة الولاية بانتشال الجثث ومصادرة كمية من الأسلحة والذخيرة من موقع الاشتباكات، كما عثرت على شاحنتين بهما آثار طلقات نارية.// انتهى //08:47ت م0009

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