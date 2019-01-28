السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة



المدية المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

08:44ت م

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المدية المنورة 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واسهطلت صباح اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة وضواحيها, فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم, والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //08:44ت م0008

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