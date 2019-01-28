انت الان تتابع تفاصيل خبر ناشطون يهاجمون كاتبة سعودية زعمت أن "إسرائيل أمر واقع" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 28 يناير 2019 08:26 صباحاً - زعمت الكاتبة السعودية سهام القحطاني، المثيرة للجدل بمقالاتها التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، أن "وجود إسرائيل بات أمراً واقعاً"، وهو ما أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت القحطاني، التي تعمل بجريدة "الجزيرة" السعودية، تغريدة على صفحتها في "تويتر"، أمس الأحد، قالت فيها: إن "وجود إسرائيل بات أمراً واقعاً، ورفضُ التطبيع معها ليس إلا شعارات وجدانية"، على حد قولها.

وأضافت: "فضيحة التطبيع مع إسرائيل.. عار التطبيع مع إسرائيل.. جريمة التطبيع مع إسرائيل! لقد انتهى زمن هذه الشعارات الوجدانية"، زاعمة أن "إسرائيل واقع وعدم اعترافنا به لن يغيره، هناك دوماً بدايات جديدة للتاريخ".

والقحطاني كتبت 5 مقالات في صحيفة "الجزيرة"، تناقش فيها التطبيع، وانتهت في آخرها إلى أنه سيكون "مصدر خلاص للجميع"! كما نشرت كتاباً بعنوان "العرب وإسرائيل.. صفقة سلام" عام 2018، طرحت من خلاله دعوة للتطبيع.

وأثارت تغريدة القحطاني حالة من الجدل على "تويتر"، إذ انهالت عليها ردود استنكرت وشجبت تصريحاتها، معتبرين أنها لا تمثل إلا رأي الكاتبة.

يُذكر أن صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت في ديسمبر الماضي، أن الديوان الملكي السعودي يوجهه إعلاميون وناشطون للترويج لضرورة التطبيع مع "إسرائيل".

وفي أبريل الماضي، صرح بن سلمان، ولي العهد السعودي، بأن للإسرائيليين الحق في العيش بسلام على أرضهم، وذلك في مقابلة نشرتها مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، وهو الأمر الذي مثّل إشارة علنية إلى أن الروابط بين الرياض وتل أبيب تزداد قرباً يوماً بعد يوم.

وفتحت السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى أمام رحلة تجارية إلى "إسرائيل"، في مارس الماضي، وهو ما أشاد به مسؤول إسرائيلي، ووصفه بأنه تطور تاريخي بعد أعوام من الجهود.