الان تتابع وظائف شاغرة في صحة جازان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جازان- الخليج 365:

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان عن توفر وظائف شاغرة للسعودين (رجال فقط) للعام 1441/1440هـ، لحملة الدبلوم تخصص صحة عامة للعمل على بند 105 بمسمى مثقف حمى الضنك.

ومن ضمن الوثائق المطلوبة للتعيين : شهادة المؤهل الدراسي لايقل عن الدبلوم تخصص صحة عامة مع احضار الهوية الوطنية وشهادة الخبرة (برنت التأمنيات الاجتماعية).

وعلى المتقدمين الحرص على تسجيل كافة بياناتهم بشكل كامل وصحيح ويتم الإنتهاء من التسجيل في جلسة واحدة ويحتفظ المسجل برقم الطلب كوسيلة للاستفسار عن الإجراءات النهائية للتقديم والتي تأتي تباعاً لفترة التسجيل، ويتم الإعلان عنها في مواقع التواصل ووسائل الجوال.

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://it-jazan.me/jobs

وذلك خلال الفترة من اليوم الأحد 1440/05/21هـ وحتى يوم الخميس بتاريخ 1440/05/25هـ.