الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

أعلنت لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض عن توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال في شركة فواز الحكير، بمسمى فني صيانة لحملة البكالوريوس والدبلوم.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم وأن يكون العمر من 18 إلى 35 سنة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.

ويفتح باب التقديم لهذه الوظائف يوم الخميس القادم بتاريخ 2019/01/31م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً).

ولمزيد من التفاصيل من الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php .