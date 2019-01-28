الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت لجنة الموارد البشرية وسوق العمل في غرفة الرياض عن توفر 50 وظيفة شاغرة للرجال في شركة فواز الحكير، بمسمى فني صيانة لحملة البكالوريوس والدبلوم.
ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم وأن يكون العمر من 18 إلى 35 سنة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية.
ويفتح باب التقديم لهذه الوظائف يوم الخميس القادم بتاريخ 2019/01/31م (من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 صباحاً).
ولمزيد من التفاصيل من الرابط التالي: http://www.riyadhchamber.com/CareerOpportunities.php .
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.