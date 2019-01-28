محمد بن مسعود - الدمام - تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة. وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن. وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم. بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-28 أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة. وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن. وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم. 28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440 08:22 AM تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة. وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن. وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم. ، بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة ،

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