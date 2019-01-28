، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تشمل السواحل ،

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي القصيم، مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تشمل السواحلوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-28
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي القصيم، مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
08:14 AM
تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنوّرة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، كما يُتوقع هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي القصيم، مكة المكرّمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها) وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
، "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة تشمل السواحل ،
المصدر : الخليج 365
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