ثقافي / "المرسم الحر " ورشة عمل في السيح الجمعة القادم



السيح 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واس

تقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الجمعة القادم ، ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع شركة أرامكو

بمدينة السيح.

وتهدف الورشة المخصصة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية ، والكشف عن شخصية الطفل من خلال الرسم والألوان .

وتأتي الورشة التي تستمر يومين ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.

// انتهى //

07:30ت م

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السيح 22 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 28 يناير 2019 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج يوم الجمعة القادم ، ورشة عمل للأطفال بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية تحت عنوان " المرسم الحر " ، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقةبمدينة السيح.وتهدف الورشة المخصصة للأطفال من عمر 5 سنوات وحتى 10 سنوات ، إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية ، والكشف عن شخصية الطفل من خلال الرسم والألوان .وتأتي الورشة التي تستمر يومين ضمن سلسلة المناشط الاجتماعية والتربوية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //07:30ت م0007

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