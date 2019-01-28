هل تدخل دراسة الموسيقى المدارس.. من باب «أكاديمية الشِعر»؟

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جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف) تطلق جامعة الطائف، ممثلة بأكاديمية الشعر العربي، الأربعاء القادم، بشراكة مع تعليم المحافظة، 80 نادياً للشعر في المدارس. وستكون البداية بتدريب عشرات المعلمين والمعلمات على فنون الشعر، من حيث كتابته، وأساليب الإلقاء، بمسرح النشاط الثقافي الطلابي بإدارة تعليم الطائف. وسيقوم بالتدريب أكاديميون من كلية الآداب بالجامعة. وأعدت الأكاديمية منهجاً لتدريس الطلاب والطالبات بالأندية الطلابية بالمدارس. ووضعت الجامعة حوافز لأفضل الأندية، تشمل منحاً دراسية. وأكدت مصادر مطلعة أنه يتم درس تعميم الأندية الشعرية على جميع مدارس منطقة مكة المكرمة مع بدء العام الدراسي القادم.



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